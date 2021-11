El defensa del FC Barcelona Óscar Mingueza reconeixia ahir que l’equip va deixar de «confiar» en la idea del seu anterior entrenador Ronald Koeman i va afegir que el vestidor necessitava un «canvi», que s’ha produït amb l’arribada de Xavi Hernández a la banqueta amb el seu particular estil de joc que ja està quallant.

«L’equip va deixar de confiar en la idea de Koeman i cadascú intentava solucionar les coses de la seva manera. No estàvem bé, ni individual ni col·lectivament. Quan les dinàmiques no són bones, cadascú fa el que pot però tampoc crèiem en el que volíem», es va sincerar en una entrevista a TV3. El de Gavà va reconèixer que el vestidor «necessitava un canvi». «No hi havia l’ambient que calia. La gent no estava contenta i quan no estàs bé i les coses no surten, cal un canvi. Estic segur que amb Xavi ens anirà molt bé. La idea amb la qual ha arribat és molt bona. Ha entrat amb molt bon peu en el vestuari. La gent creu en el que diu i això és molt important», va destacar.

Mingueza es va mostrar segur que ara, amb Xavi, les coses canviaran i aniran «a millor». «I no crec que hàgim d’esperar dos o tres mesos per a veure aquests canvis. A partir d’aquest cap de setmana, ja es veuran coses noves», va comentar, pensant en el derbi català contra l’Espanyol. «Per tot el que es comenta, sembla que Xavi sigui un sergent i que no es pugui fer res. Simplement, ha posat una mica d’ordre i disciplina. Però són normes que jo ja tenia en el juvenil i al Barça B», va comentar, restant importància a les noves normes imposades pel tècnic de Terrassa.

Quant al partit contra l’Espanyol, va assenyalar que sempre és un partit «especial», sobretot per als jugadors del planter. «Hem jugat molts en les categories inferiors. Era el partit de major rivalitat de la temporada, perquè sovint ens jugàvem els títols. Hauria de ser un punt d’inflexió en la temporada. És un bon partit per a canviar la dinàmica en la qual estem», va apuntar, el jove defensa barcelonista.

La Comissió estatal contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport ha declarat d’alt risc el partit que disputaran el Barcelona i Espanyol demà al vespre al Camp Nou i que suposarà l’estrena de Xavi Hernánedz com a nou entrenador blaugrana. En la mateixa reunió antiviolència també va acordar declarar d’alt risc els partits de Lliga de Campions FC Barcelona-Benfica, Sevilla-Wolfsburg i Atlètic-Milan que es disputaran la setmana vinent. Mentrestant,