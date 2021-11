Ja està retirat com a jugador de bàsquet professional, però Pau Gasol podria haver posat el punt i final de la seva carrera esportiva al Bàsquet Girona en comptes de fer-ho defensant la samarreta del Barça. Així ho revela el documental Lo importante es el Viaje de la plataforma Amazon Prime Video, que tracta sobre la trajectòria del llegendari jugador, amb els germans Gasol com a protagonistes en un fragment del segon capítol.

Pau Gasol, vicepresident del club gironí, va oferir-se al seu germà Marc, que presideix l’entitat, per començar a entrenar-se amb el grup i d’aquesta manera jugar a la LEB Or. Aleshores, Pau estava capficat en recuperar-se per arribar en condicions als Jocs Olímpics de Tòquio, els seus últims. Va aconseguir-ho, però com a jugador del Barça després d’estudiar diverses opcions.

Marc Gasol va penjar ahir a les seves xarxes socials una fotografia amb un personatge de Tintín, un dels Dupond i Dupont, a punt per llançar-se a la piscina, i un rellotge de sorra, fet que alguns van interpretar com que s’acosta al Girona.