Sense metge, sense gimnàs, fins i tot sense gas en una casa de la qual els podrien fer fora en qualsevol moment i que hauria d'estar pagant el seu club. I, a sobre, cobrant tard uns contractes laborals que no van estar signats fins a ja iniciada la pretemporada. La precarietat s'ha convertit des de fa temps en rutina a l'equip femení del Rayo Vallecano, les jugadores del qual ja no aguanten més el que consideren un insult permanent del club per al qual juguen. «Ja ha passat a ser un problema amb riscos per a la nostra salut», denuncien. Diumenge passat va tenir lloc un fet que va fer vessar la paciència tant de les jugadores madrilenyes com de les seves companyes de la resta d'equips. Durant el seu partit contra l'Athletic, la futbolista Camila Sáez va patir un fort cop en una disputa amb una rival. El metge bilbaí va anar de seguida a atendre el seu futbolista, però el del Rayo no va fer el mateix. Per què? Perquè el Rayo no envia cap metge amb el seu primer equip femení. Va ser el metge visitant el que va haver d'atendre Sáez fins que els professionals de l'ambulància contractada per al partit van arribar fins a la posició de la jugadora per traslladar-la a un hospital.

Segons va denunciar la seva companya i capitana, Pilar García, ningú del club es va posar en contacte amb Sáez els dies posteriors per interessar-se pel seu estat de salut. «Al final tot es va quedar en una ferida i hi havia el metge de l'Athletic per atendre-la ràpidament, però podria haver estat una cosa molt més greu. Podria haver estat una aturada cardíaca durant un entrenament», va denunciar García, assenyalant també que no tenen serveis mèdics a la seva disposició durant els entrenaments.

Silenci

El Periódico de España, del mateix grup editorial que Diari de Girona, s'ha posat en contacte amb el Rayo per poder parlar amb un portaveu del club i recopilar-ne la versió sobre els fets i denúncies que es recopilen en aquest reportatge. El departament de comunicació, tanmateix, remet qualsevol valoració sobre això a les publicacions oficials a la web i les xarxes socials del club. Des de l'entorn del president, Raúl Martín Presa, reconeixen que el Rayo té coses per millorar al seu equip femení, però consideren que les crítiques són desproporcionades i que el propietari del club s'ha convertit en un «blanc fàcil», cosa que atribueixen a bona mesura a la coneguda enemistat entre ell i el president de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), David Aganzo.

En realitat, el de la manca d'atenció mèdica específica és només un dels molts greuges que pateixen les jugadores del Rayo en el seu dia a dia. Tampoc no disposen d'un gimnàs a les instal·lacions d'entrenament. Per protocol covid de la Lliga, l'únic que hi ha a la ciutat esportiva ha de ser d'ús exclusiu del primer equip masculí, així que el Rayo va decidir deixar-les sense la possibilitat d'utilitzar aquest gimnàs o qualsevol altre, després d'haver-los promès la construcció d'un d'alternatiu. «Jo tampoc no disposo d'un gimnàs propi per a les meves jugadores, però tinc un acord amb un de proper perquè el puguin fer servir. És el mínim», expliquen des d'un club de Segona, amb molts menys recursos que el Rayo. Les jugadores també han denunciat la manca de material esportiu als entrenaments.

Els pisos

Ara bé, els problemes i les desatencions a les futbolistes del Rayo excedeixen de molt l'àmbit esportiu. Dotze jugadores viuen actualment en cinc pisos llogats pel mateix club, alguns des de fa diverses temporades. D'un dia per l'altre, el club madrileny va decidir que no continuaria pagant aquests habitatges. «Als contractes no està contemplat que les jugadores tinguin dret a viure en pisos llogats a compte del club. Era una situació que es donava anteriorment i que el club ha decidit parar. Està en el seu dret», expliquen des de l'entorn de Raúl Martín Presa, president del Rayo. «La documentació del lloguer dels cinc pisos va ser signada per personal del Rayo Vallecano, amb el segell del club i amb diners del club. Per tant, la responsabilitat és del Rayo», repliquen des de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), que encapçala la representació de les futbolistes. Segons ha pogut saber 'El Periódico de España', en un d'aquests pisos la situació ja és extrema, ja que l'empresa subministradora de gas ha tallat el servei perquè el Rayo ha deixat de pagar els rebuts, fet que ja ha estat denunciat.

Endarreriments

Des de l'entorn de Martín Presa atribueixen algunes d'aquestes situacions a la sortida abrupta a l'estiu d'un alt executiu del club que s'encarregava de totes les gestions, incloses les financeres, vinculades al futbol femení. Aquesta persona, segons una altra font, actuava amb un gran marge d'autonomia dins del club i el Consell d'Administració desconeixia pràctiques com la del lloguer dels pisos. Segons va publicar El Español, el club investiga ara si aquest exempleat desviava diners del club i falsejava documents, alguns relatius a aquests pisos. Una altra de les reclamacions de les jugadores té a veure amb l'endarreriment en els pagaments de les nòmines. El conveni col·lectiu especifica que, excepte acord contrari (que en aquest cas no existeix), s'han d'abonar durant els cinc darrers dies de cada mes, però les jugadores del Rayo estan cobrant a mes vençut. «És habitual a més clubs», assegura una persona pròxima al president. «Només ens ha arribat la denúncia d'aquest equip, i per això entenem que la resta de clubs està complint», replica AFE, que ha denunciat davant d'Inspecció de Treball tant els endarreriments en els pagaments com la desatenció mèdica de les jugadores.