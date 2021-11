El Sarrià va conèixer ahir el seu proper rival en la segona eliminatòria de la Copa del Rei d’handbol, després que se celebrés el sorteig a Madrid. Els de Josep Espar s’enfrontaran a un equip de la Lliga Asobal, un històric com el Bidasoa, que actualment és el segon classificat de la màxima categoria espanyola. L’eliminatòria, que es juga a partit únic, es disputarà el dimecres 15 de desembre al pavelló de la UES. En els bombos, encara no hi havia el vigent campió Barça ni l’amfitrió Antequera, que ja estan classificats per a la final a 8.

Els gironins van passar a la segona ronda de la Copa del Rei després de guanyar el Cisne amb una gran exhibició (32-28), també com a locals. El Sarrià va fer bona la victòria amb un parcial de 4-0 i el ritme golejador d’Oriol Teixidor, que va marcar 8 dianes.

El conjunt dirigit per Espar, penúltim del grup B de la Divisió d’Honor Plata, afrontarà el partit després de visitar el Sant Quirze el dissabte 11 a la Lliga. Tindrà, per tant, quatre dies per preparar el partit de Copa. Tot seguit, el dissabte 18, rebrà el Cajasur. Serà, sens dubte, una setmana exigent per al Sarrià.