Primer ha posat a la gespa del Camp Nou al costat de Vicente Moreno, l'entrenador de l'Espanyol. I després ha pres seient a la sala de premsa. Ni dues setmanes han passat des que Xavi és el nou tècnic del Barça. Ni dues setmanes en les quals ha viscut, després de la seva espectacular posada inicial, es va obrir fins i tot l'estadi per a rebre a un entrenador, una cosa totalment inusual, refugiat a la ciutat esportiva de Sant Joan Despí.

Xavi fa dies que intenta accelerar la implantació del seu mètode de treball per reactivar a un equip que camina deprimit des de fa anys. Xavi fa die que xerra amb els jugadors, sobretot a nivell individual, a més d'implantar el nou ordre de convivència en un vestuari erosionat pel pas del temps, amb el lideratge qüestionat des de la marxa de Messi. "Estic menys nerviós que quan era futbolista", ha confessat.

Ha aparegut a la sala de premsa de la ciutat esportiva vestit amb xandall blau, la roba de treball que ha utilitzat aquests dies. Al principi estava sol. Sense tot just jugadors a causa de l'èxode de les seleccions. Després, ja amb la plantilla al complet. El seu discurs, llarg i serè, ha durat 32 minuts en els quals va tenir temps a respondre fins a 25 qüestions. "La pressió és ara per mi i per l'staff, no per als jugadors", ha reconegut el nou entrenador del Barça.

Ha reclamat l'ajuda del públic ("és un derbi, necessitem a l'afició") per a derrotar a l'Espanyol i de la força que proporcionen els jugadors de casa, especialment en un moment tan delicat. "Quan les coses van malament, tiren del carro. Els jugadors també se senten malament i volen canviar. Volen recuperar sensacions i guanyar. Siguin joves o veterans, estem tots en el mateix vaixell. És difícil ser jugador del Barça", ha comentat Xavi

"Aquest positivisme i il·lusió que s'ha generat al voltant del club l'hem de tornar amb resultats a partir de demà" Xavi - Tècnic del Barça

"Aquest positivisme i il·lusió que s'ha generat al voltant del club l'hem de retornar amb resultats a partir de demà", ha dit Xavi advertint sobre la "riquesa tàctica" que desprèn el "treballat Espanyol de Vicente Moreno". Encara que el Barça, que camina novè per la Lliga, no pot cometre més errors. "A casa ha de ser com un fortí. Juguem un derbi i no es pot fallar", ha recalcat.

El concepte clau del seu Barça el té clar. Hi ha principis que resulten innegociables per al nou entrenador. "Volem jugar bé, crear ocasions en atac, no especular, pressionar, jugar en camp contrari... Així és més fàcil arribar al resultat. No podem fallar, tenim urgències. Però sense pressionar als jugadors. Ja els he dit que la pressió és ara per a mi, no per a ells. Estem reiniciant un projecte, volem que es vegi la nostra idea de joc".

Sense Ansu Fati, sense Dembélé, sense davanters...

El problema és que, com ja li succeïa a Koeman, Xavi no té els recursos necessaris per plantejar aquest model de joc, sustentant el joc dels extrems. "No tenim a Ansu, no tenim a Dembélé, no tenim a Martin", ha dit en al·lusió a Braithwaite. Ni tampoc al Kun Agüero. "No tinc encara decidit l'onze, però haurem de tirar de gent jove, ja estan preparats. Ho vam veure en el partit del Barça B", ha indicat el tècnic.

"Pot ser que hi hagi alguna sorpresa", ha revelat l'entrenador, que continua donant-li voltes a l'onze amb el qual debutarà en la banqueta del Camp Nou, emmanillat com camina per la falta d'alternatives en atac. Per això ha volgut ser comprensiu amb Luuk de Jong ("tots comencen de zero, tots han de ser importants", ha dit sobre el neerlandès), a més d'exhibir la seva esperança amb Coutinho.

"Coutinho pot ser molt important per l'equip i pel club. Té talent. S'ha de retrobar amb si mateix" Xavi - Tècnic de Barça

"Ha de recuperar la confiança. És un jugador que pot ser molt important per a l'equip i per al club. Té talent. Ha de retrobar-se. Tindrà oportunitats perquè és un futbolista que m'agrada personalment. Per talent no serà perquè el té", ha dit Xavi sobre el brasiler a qui ha instat a recobrar "la confiança perduda" després de mesos de sentir-se fins i tot un estrany per ell mateix. "S'ha de retrobar amb si mateix".

"No he hagut de ser sergent ni res. És una qüestió més d'ordre que de disciplina", ha precisat a propòsit del famós codi de conducta que ha instaurat en el vestuari del Barça. "Cal seguir amb aquest ordre. Quan ho he tingut, tant com jugador i ara com a entrenador en l'A el Sadd, les coses han funcionat. Som una pinya, som una família. Se li ha donat molta importància a les normes, però no les tenen. És un tema d'ordre, no fa falta cridar ni ser un sergent", ha subratllat l'entrenador.

"Va ser una decisió entre tots. El president m'ho va comentar, jo li vaig donar una volta i es va fer. Dani Alves ens sumarà en tot. És un tio positiu, guanyador, que transmet caràcter, té ànima" Xavi - Tècnic del Barça

En aquest sentit ha volgut valorar molt positivament el retorn de Dani Alves. "Va ser una decisió entre tots. El president m'ho va comentar, jo li vaig donar una volta i es va fer. Dani Alves ens sumarà en tot. És un tio positiu, guanyador, que transmet caràcter, té ànima. No l'hem fitxat d'avui per a demà sinó que hem vist els seus últims partits. És un futbolista espectacular, a nivell associatiu un dels millors. Ens sumarà en tot", ha indicat Xavi.

"Hem estat molt pesats"

Després, l'entrenador ha reconegut que ha aprofitat aquests dies previs a la visita de l'Espanyol per a instaurar el seu mètode al Camp Nou. "Hem estat molt pesats amb el grup. Hem donat molt la xapa. Hem estat pesats amb el que volem en defensa, en atac, a nivell individual, col·lectiu i per línies. Espero que demà es puguin veure ja coses, tant en el joc de l'equip com en el tema tàctic i psicològic, però som conscients que som aquí per treure resultats".

"Som el Barça, hem d'estar barallant-nos per tots els títols, encara que sabem que no comencem de zero. Vull traslladar aquesta energia positiva" Xavi - Tècnic del Barça

D'aquí la necessitat de guanyar a l'Espanyol per arrencar de manera segura el nou projecte. "Estic tranquil, sóc molt positiu, estic content i il·lusionat. Menys nerviós que quan era futbolista. El més difícil és ser futbolista, vull transmetre la meva idea als jugadors. Les sensacions són bones. Vull que ells se sentin feliços", ha dit restant tota mena de pressió "als joves".

Però amb un discurs, en tot moment, ple d'ambició. "Som el Barça, hem d'estar barallant-nos per tots els títols, encara que sabem que no comencem de zero. Vull traslladar aquesta energia positiva. No estem en la posició que mereix el Barça, ha d'estar a dalt lluitant pel títol i classificat per a la següent fase de la Champions", ha recordat Xavi.

"Sent culer em deixaré la vida perquè això funcioni. Ens devem a molta gent i no els podem fallar" Xavi - Tècnic del Barça

Va apel·lar llavors al que és. I al que sempre ha estat. "Sóc culer. Ara sóc jo el que em toca decidir. Sóc aquí per a prendre decisions. Crec que anirem bé. Ho donaré tot perquè vagi bé. Jo sóc del Barça, vull que funcioni. Sent culer em deixaré la vida perquè això funcioni. Ens devem a molta gent i no els podem fallar. No es pot fallar en els valors, en el respecte, esforç, treball, sacrifici. En això no. El públic ha de sentir-se molt orgullós de l'equip fins i tot quan no guanyem".