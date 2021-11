L’anhelant retorn de Xavi Hernández al Barcelona, aquesta vegada com a entrenador, tindrà la seva posada en escena aquesta nit en el derbi contra l’Espanyol al Camp Nou. Un duel que servirà perquè els dos rivals s’enfrontin de nou després d’una temporada sense poder-se veure les cares a causa del descens del conjunt blanc-i-blau a la Segona Divisió.

Necessita el Barça mantenir la bona inèrcia d’aquesta mena d’enfrontaments a casa (no perd al Camp Nou amb l’Espanyol des del 2009) per intentar seguir enganxat a la Lliga, on té el líder, la Reial Societat, a 11 punts de distància amb un partit més. I també per traduir la il·lusió que han suposat els retorns de Xavi i Dani Alves en un resultats que puguin pujar la moral d’un equip que ha viscut ben apagat aquest inici de temporada.

El tècnic egarenc tindrà disponibles per aquesta cita a Gerard Piqué, Sergi Roberto, Èric Garcia, Nico González i Sergiño Dest, recuperats de les seves respectives lesions. En canvi, estan descartats Ansu Fati, Sergio Agüero, Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé i també un Pedri que ha recaigut de la seva lesió en el quàdriceps de la cuixa dreta. Això significa que el migcampista canari no podrà tornar a jugar en el proper mes. La falta d’extrems disponibles és un problema per a Xavi, que ha deixat clar públicament més d’una vegada que pretén obrir les bandes a l’hora d’atacar. Així, el futbolista del filial Ez Abde, que ja va debutar amb el primer equip contra el Celta, podria tenir la seva oportunitat per estrenar-se com a titular en el Barça.

En la seva etapa com a jugador, a Xavi Hernández se li va donar prou bé enfrontar-se al conjunt blanc-i-blau. Amb la samarreta del Barcelona va disputar un total de 36 derbis contra l’Espanyol entre Lliga, Copa del Rei i Supercopa d’Espanya i només en va perdre dos. De la resta, va vèncer en 25 i va empatar-ne nou. A més, va marcar mitja dotzena de gols. «Juguem un derbi i no podem fallar. Guanyant un derbi sempre surts reforçat. Intentarem jugar bé, tenir la possessió, no especular, pressionar a dalt i jugar en camp contrari. Així creiem que és més fàcil guanyar. Som novens i tenim urgències en la classificació», va explicar el de Terrassa.

Un Espanyol a l’alça

De la seva banda, l’Espanyol es presenta a la cita en un notable moment de joc i també de resultats. De fet, està empatat a punts amb l’etern rival, 17, i aspira, sempre tocant amb els peus al terra, a superar els blaugrana en la classificació de Primera. Els blanc-i-blaus, de totes maneres, no se’n fien del suposat mal moment del Barça. L’equip rendeix a un bon nivell en el pla col·lectiu, però el seu acompliment té noms propis. El davanter Raúl de Tomás és el màxim realitzador espanyol de la categoria amb set gols i el porter Diego López, el porter amb millor percentatge.

El tècnic Vicente Moreno no podrà comptar amb els lesionats Miguelón i Óscar Gil. Keidi Bare també podria tenir problemes i serà dubte fins a última hora.