Parlar de caixa o faixa potser és una mica exagerat, però el Costa Brava necessita reaccionar si no vol complicar-se la vida encara més. El moment és delicat. Perquè l’equip està instal·lat en places de descens i la ratxa tampoc ajuda a veure el present amb cert optimisme. S’ha sumat només un punt dels últims 21 en joc. El pas endavant és necessari i la propera oportunitat arriba avui, després de no jugar l’últim cap de setmana contra el Castelló per culpa de la pandèmia. Arriba el Linares, un rival directe.

Serà el primer partit de sanció dels quatre que haurà de complir Oriol Alsina, pel que Òscar Álvarez agafarà la batuta des de la banqueta. «Hem treballat molt i molt bé aquestes dues setmanes i els jugadors volen capgirar la situació», assenyala. Considera que el Linares «s’assembla molt a nosaltres» perquè també s’havia deixat abraçar per una molt mala dinàmica de resultats, però la diferència va arribar l’última jornada: victòria contra tot un líder, el Vila-real B. «Són valents, ofensiva i defensivament parlant. Va directe a intentar guanyar els partits i crec que hauria de dur més punts dels que té», afegeix. Julen Monreal torna després de complir un partit de sanció però el Costa Brava arrossega encara baixes i no disposarà de la plantilla al complet.