Una col·lecció de 33 obres d’art de Kelly van Tonder, una sud-africana establerta a Girona, que representen els mallots dels millors ciclistes del 2021, es van posar ahir a subhasta. Durant vuit dies es podrà licitar tant per a les pintures físiques com per a les versions NTF (certificats digitals, normalment d’obres d’art, que no es poden replicar). Les 33 pintures fetes amb aquarel·la tenen la mida d’una moneda de 50 cèntims, inclouen tots els guanyadors dels UCI World Tour, que engloba les carreres de màxim nivell de ciclisme en ruta com el Tour de França o els Jocs Olímpics. Alguns dels seus treballs es poden admirar a la botiga Velòdrom de la Rambla de Girona.