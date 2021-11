Ni treient forces d'on sigui, al Bàsquet Girona li somriu la sort. Té la negra l'equip ara entrenat per Jordi Sargatal, que ha encaixat la setena derrota consecutiva a la pista de l'Acunsa Gipuzkoa en un partit boig, amb alternatives a banda i banda i que ha necessitat d'una pròrroga per decidir-se. Si els de casa han fet el que han volgut a còpia de triples en els primers minuts i han arribat a gaudir de 16 punts d'avantatge, la reacció ha tingut un nom propi: Gonzalo Delgado. El pivot ha anotat 23 punts i 11 rebots, liderant la remuntada dels gironins, que han forçat el temps extra, s'han posat fins i tot per davant, però han acabat caient en un últim minut decisiu.

No s'intuïa que aniria així la cosa amb el 45-35 del descans. Una diferència salvable, però la imatge del Bàsquet Girona no era la desitjada. Unes molèsties han deixat Vecvagars sense jugar ni un sol minut i això ho ha notat l'equip, que ha perdut tir exterior. Just on més encertat ha estat el Gipuzkoa, que ha fet 14 triples i ha sigut una piconadora des de fora. Tot i això, un 7-12 en el tercer quart ha equilibrat la balança i quan els de casa tornaven a despertar, la presència de Sàbat i Sevillano, han servit per recomposar-se i tancar el temps reglamentari amb l'empat a 74.

La pròrroga ha començat de la millor manera. Delgado, fent de les seves, ha situat el 74-78, però una pèrdua absurda i les errades de Schaftenaar i Èric Vila han donat ales als de casa, que han capgirat la situació. Sevillano ha fallat un tir quan faltaven pocs segons, Jawara ha permès que Motos anotés dos tirs lliure i l'últim triple a la desesperada ja no ha servit per a res. Setena derrota consecutiva d'un Bàsquet Girona que continua buscant entrenador i que podria anunciar novetats, i majúscules, ben aviat si Marc Gasol acaba fent un cop de cap i accepta el repte de vestir-se de curt a Fontajau.