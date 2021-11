Calma abans de la tempesta. No hi ha partit fàcil, això és cert, però avui l’Spar Girona afronta el duel més assequible dels tres que haurà de jugar en set dies, i l’únic que disputarà a Fontajau. El conjunt entrenat per Alfred Julbe rep aquesta tarda (18.05 h, La Xarxa) a l’IDK Euskotren abans de dos desplaçaments exigents, el de dimecres a Landes en l’Eurolliga i el de dissabte a Salamanca per enfrontar-se al Perfumerías Avenida en un nou clàssic de la Lliga Femenina Endesa.

L’Uni va tornar de l’aturada FIBA amb molt bones sensacions en guanyar a Tenerife per un contundent 58-98. «L’aturada ens va anar bé per desconnectar, però també per fer entrenaments sense tenir la pressió de jugar un partit», explicava Laia Flores, que afegia que això ha anat bé a l’equip «perquè hem pogut treballar detalls en atac de jugades específiques que ens faltaven concretar, i això ja es va notar a Tenerife». A les Canàries l’equip va fer un partit «sòlid tant en atac com en defensa» afirmava la base barcelonina. I és que el conjunt gironí venia de fer «bons partits en defensa, però ens faltava encert de cara a cistella, i contra el Tenerife el vam tenir».

Aquestes sensacions s’han de confirmar davant l’Euskotren, situat en la zona mitja de la classificació amb tres victòries i cinc derrotes. «És un equip complet, tant en línia exterior com interior, amb bones tiradores des de fora i amb un joc interior molt dur», avisava Flores. Per això, «haurem de tenir més físic que elles i crec que si imposem el nostre ritme d’atac ràpid, tenim encert i continuem en la mateixa línia en defensa traurem el partit endavant», sentenciava.