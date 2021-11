El Girona B no ha pogut puntuar en el seu partit contra el San Cristóbal (2-1), que s'ha avançat gràcies als gols de Carrasco (40') i David Toro (47'). L'equip dirigit per Àxel Vizuete ha retallat diferències en una acció de Monjonell quan faltava prop de mitja hora, però els seus intents no s'han traduït al marcador. Gabri ha fet un pal i Richmon ha deixat els gironins en inferioritat.