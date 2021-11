L'Spar Girona s'ha apuntat aquesta tarda davant gairebé 3.000 espectadors un bon triomf contra l'IDK Euskotren (80-70). El partit ja ha quedat molt encarrilat al primer quart (28-10) gràcies als punts de Gardner i una molt recuperada Eldebrink. Tot i el parcial de 0-11 a l'inici del segon, i que les gironines triguessin gairebé cinc minuts a anotar (Flores posava el 30-21 des del tir lliure), al descans s'hi ha arribat amb un còmode 42-28.

L'Uni ha sortit disparat després del descans i ha marxat per sobre dels 20 punts (50-30, Gardner). Al final l'IDK ha retallat marge i a 5 minuts per acabar l'Uni només guanyava d'11 (67-56). Gardner, robant la pilota, posava amb un 2+1 el 74-58 al marcador, però les visitants s'han situat a 8 a menys de dos minuts pel final (76-68). Eldebrink ha fet 4 punts seguits per ficar el 80-68 que certificava el triomf.