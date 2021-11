Entre la pressa per trencar una ratxa de tres empats seguits i el reguitzell de baixes -fins a set-, el Figueres va jugar i va golejar a l’Ascó (0-3) per tancar el viatge més llarg de la temporada, i de pas, agafar aire a la Lliga. Amb el juvenil Tubert com a titular, el partit es podia imaginar ferri per al Figueres. No obstant això, la bona sort va estar del costat visitant. I ben d’hora. No havien passat ni cinc quan l’equip es posava per davant amb el gol en pròpia porta de Conca. Urri va posar el 0-2, al 35. I Arimany, que va assaborir el gol en el 0-1 va superar al porter local per fer el 0-3 final. Sense més ocasions, el més destacat va ser el debut d’Iván Pérez a la segona meitat.