Sergiño Dest va tornar a entrenar-se ahir amb el grup a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per preparar el partit decisiu de Lliga de Campions de demà davant el Benfica. El jugador nord-americà va perdre’s els enfrontaments al camp del Celta de Vigo i de dissabte contra l’Espanyol a causa d’una lumbàlgia, però podria arribar a temps per entrar en la convocatòria que Xavi Hernàndez donarà a conèixer demà mateix.

Dest podria ser una solució en la davantera blaugrana que ara mateix està sota mínims, perquè el tècnic de Terrassa només té a la seva disposició a Memphis Depay, Luuk de Jong i Yusuf Demir de la primera plantilla. Els extrems del filial Ilias AKomach i Ez Abde, protagonistes en la victòria per 1-0 davant l’Espanyol de dissabte en l’estrena de Xavi en la banqueta blaugrana, no podran jugar davant el Benfica. El primer arrossega una sanció de la UEFA Youth Leage i el segon no està inscrit en la competició europea.

En principi, no hi haurà problemes perquè Sergio Busquets, Nico González i Óscar Mingueza arribin a temps pel primer partit de Champions de Xavi en la banqueta del Camp Nou. Els tres es van retirar amb molèsties del derbi barceloní, però el mateix entrenador va treure importància a aquestes molèsties en la roda de premsa posterior. El Barça tornarà a exercitar-se aquest matí a la Ciutat Esportiva Joan Gamper de cara al transcendental partit de Champions.