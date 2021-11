Una victòria en el derbi gironí podia permetre a l’Olot posar terra pel mig al capdavant de la classificació i al Peralada, superar els garrotxins a la taula i tornar a dormir una setmana més com a líder. Però a l’hora de la veritat, empat en el marcador un cop jugat els 90 minuts i sentiments contradictoris de satisfacció i poca recompensa entre els jugadors dels dos equips. L’Olot es va avançar primer després d’un gol de Sergi Arranz a l’inici de la segona part, i el Peralada, a deu minuts del final igualaria el duel amb una diana obra de Youssef.

El Municipal presentava una imatge digna del bon partit que es va veure en el terreny de joc. Els dos equips jugaven sense complexos, però no acabaven de posar a prova els porters. Qui ho va fer primer va ser l’Olot amb dues arribades de Kilian i Arranz, que no van poder afinar la punteria per batre Aroca gràcies a un Alan Baró ben situat a l’eix de la defensa. Aviat el Peralada va començar a tancar els garrotxins al seu camp. Els xampanyers van estar més còmodes durant els primers 45 minuts; Llorenç Busquets era el jugador més destacat en atac, superant la defensa olotina diverses vegades, malgrat que el control final no li permetia xutar amb facilitat a gol. El Peralada també ho provava amb Casanova que aprofitava la seva velocitat per intentar superar la rereguarda garrotxina, que repel·lia les passades altes. Mentrestant, l’Olot intentava crear ocasions a través de contracops, però no podia superar la teranyina del Peralada.

A la represa, canvi de cara a l’Olot que va trobar la fórmula per trepitjar l’àrea rival. La primera jugada va ser per a Kilian, que va culminar una excel·lent jugada amb un xut molt centrat i sense dificultat per a Aroca. El conjunt d’Hèctor Simón responia calcant l’ocasió i el resultat mitjançant Josu. Al 50, els garrotxins tornarien a acostar-se a la porteria rival. Aquest cop seria amb Sergi Arranz que després d’una pèrdua del Peralada dispararia des del cor de l’àrea amb un xut que refusaria Aroca cap amunt i la inèrcia de la pilota faria que entrés a gol mentre la defensa xampanyera intentava evitar-ho. L’Olot s’avançava en el derbi gironí, però el Peralada tenia temps per capgirar el cop. El partit estava trencat i això permetia veure un duel amb ocasions per als dos equips. Cinc minuts més tard, però, seria Arranz que rebria una altra pèrdua de la defensa empordanesa per quedar-se sol davant Aroca en una jugada similar a la del gol. El porter, aquest cop, aguantaria molt bé la cursa del davanter fins escurar-lo al lateral de l’àrea petita per no permetre que finalitzés correctament.

L’Olot es va dedicar llavors a intentar adormir el partit i fer bo el gol d’Arranz. Els locals no ho van posar fàcil i atemorien dominant la possessió. Justament, una de les poques pilotes que van jugar en llarg a la segona part, van acabar als peus de Youssef que es plantaria a l’àrea per definir davant un Batalla que poc podia fer i, així, certificar l’empat entre els dos equips gironins que acabaran la jornada igual com la van començar.