El Girona B va retrobar-se la jornada passada amb els tres punts contra el Pobla de Mafumet, després de tres jornades consecutives sense puntuar (quatre tenint en compte la jornada de descans), però poc els hi ha durat el gust de la victòria. Els d’Axel Vizuete van tornar a caure ahir, al Municipal de Ca n’Anglada, contra el San Cristóbal (2-1), que arribava encadenant tres empats seguits.

Els blanc-i-vermells buscaven recuperar les bones sensacions de l’inici de temporada i enllaçar la segona victòria, però es van trobar amb un conjunt local disposat a estrènyer i obligant-los a protegir-se al darrere. Quan faltaven cinc minuts per la mitja part, el San Cristóbal va aconseguir posar-se per davant al marcador amb un xut llunyà de Carrasco (1-0) que Morilla no va poder aturar. Només començar la segona part, els blanc-i-blaus van voler corroborar el lideratge local i van anotar el segon gol, aquesta vegada de la mà de David Toro.

Els gironins, veient ja que la victòria se’ls escapava, van optar per un triple canvi que feia entrar Pau Víctor, Gabri i Mateo. El domini es va decantar cap al Girona B, que trepitjava el terreny de joc amb una marxa més i feia patir al San Cristóbal. Monjonell, al minut 64, va aconseguir anotar un gol que servia per retallar distàncies. I a partir d’aquí, els blanc-i-vermells van treballar de valent per poder, com a mínim, endur-se un punt, amb alguna ocasió discreta, com una rematada de Gabi amb el cap que anava directa al pal, però que no va ser suficient per forçar l’empat. I per contra, van acabar amb un home menys, amb l’expulsió de Richmon amb doble groga.

Els gironins cauen així a la tercera posició, sumant quatre punts dels últims quinze possibles.