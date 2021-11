No era el millor dia per visitar la pista del líder, el Barça B, que després d’ensopegar en la primera jornada havia aconseguit cinc victòries consecutives. El Sarrià es presentava a la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb un munt de baixes, algunes de pes, com les de Josep Ballester, Guillem Lozano o Oriol Teixidor, i davant aquestes adversitats no va tenir res a fer. El conjunt dirigit per Josep Espar va sortir golejat (33-22) davant un filial blaugrana que no va donar cap opció. D’aquesta manera, va encaixar la quarta derrota consecutiva i s’enfonsa una mica més en la classificació.

Als gironins els va costar molt trobar porteria i Antonio Moreno, sota pals, va evitar que es disparés encara més la diferència, però els visitants no es van trobar gens còmodes en atac i perdien moltes pilotes sense arribar a llançar. Algunes accions puntuals de David Mariscal i Joel Pararols també van evitar que els locals obrissin encara més forat, tot i que quan faltaven quatre minuts pel descans dominaven per vuit gols (15-7). Nitu Pòrtulas, amb tres dianes consecutives abans del descans va donar un bri d’esperança (16-10), que es va tornar a frustrar en la segona meitat perquè aquesta diferència ja no baixaria més, davant un Barça B que anotava de per tots cantons i amb força facilitat.

Tampoc va tenir massa feina el porter gironí dels blaugrana, Jordi González, qui va jugar la segona meitat i va tenir un migdia prou tranquil perquè els gironins tornaven a cometre alguns errors en atac i no acabaven de finalitzar les jugades. Això va fer que en l’equador de la represa la diferència fos d’onze gols (26-15), insalvable pel que s’havia vist fins aquell moment sobre la pista. Però l’orgull de Sarrià, de donar-ho tot fins al final malgrat que les adversitats sempre és present, i tot i tenir un desavantatge màxim de catorze gols (32-18), va plantar cara fins al final per maquillar el marcador en els últims minuts (33-22).