La parella gallega formada per Xesús Ferreiro i Xabier Andino (Ford Escort RS1800) van ser els guanyadors de l’edició número 69 del Ral·li Costa Brava Clàssic, celebrat aquest cap de setmana a les carreteres catalanes, moltes d’elles a Girona, amb passades per Els Àngels, divendres, o Collsaplana i Cladells, dissabte. Ferreiro i Andino es van imposar en cinc dels tretze trams cronometrats de la prova, quatre d’ells en el segon dia, i això els va valer per situar-se al capdavant de la classificació general i tancar la prova amb un temps total d’1:58:45.8, amb 50 segons de marge respecte a els segons classificats, Mats Van den Brand i Sender Van Barschot (BMW M3). De fet, la parella neerlandesa liderava la prova quan faltaven dos trams per acabar, però una penalització d’un minut al pas per Collsaplana els va relegar en la segona posició final.

Van den Brand i Van Barschot encara tenien l’últim tram per eixugar el temps perdut. Ferreiro i Andino s’havien posat davant per davant per 30 segons, però els neerlandesos no van gestionar bé els nervis de veure’s en segona posició i encara van perdre més temps i els van caure 10 segons més de penalització. Per altra banda, la parella formada per Pascal Perroud i Julie Amblard (BMW M3) van tancar el podi a un minut i mig dels campions gallecs.