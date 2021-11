Marc Gasol torna, definitivament, a Girona, a Fontajau, d’on fa tretze anys va sortir per emprendre una exitosa carrera a la NBA. Dijous el pivot català ho farà oficial en un acte que ha convocat a 2/4 de 8 del vespre al pavelló on va explotar com a jugador entre el 2006 i el 2008, a les ordres de Svetislav Pesic i Pedro Martínez. «Us he d’explicar una cosa», deia ahir amb el seu habitual to juganer amb un missatge a les xarxes socials. I aquesta «cosa» és que seguirà la seva carrera esportiva, quan és a punt de fer 37 anys, al Bàsquet Girona, a la LEB Or, complint la seva paraula de retirar-se a la ciutat que el va enamorar 15 anys enrere. Després de més de dos mesos de reflexió des que va trencar la seva relació amb els Lakers, el seu últim equip als Estats Units, Gasol, que ha estat entrenant amb el Bàsquet Girona, ha decidit sumar-s’hi com a revulsiu per revifar un equip que acumula set derrotes seguides i, paral·lelament a la seva arribada, segueix cercant entrenador per rellevar el destituït Carles Marco.

El debut de Marc Gasol amb la samarreta del club que va fundar el 2014 i del qual n’és el president també té data: divendres 3 de desembre a les 7 del vespre, a Fontajau, contra l’Osca, un rival directe a la zona baixa i contra qui només valdrà la victòria. Serà el seu retorn a una pista que coneix bé d’aquells dos darrers anys a l’ACB de l’extint CB Girona, sota el patrocini de la immobiliaria Akasvayu. L’últim partit oficial que el pivot català va jugar-hi es remunta al diumenge 18 de maig de 2008. Era el segon duel de quarts de final de l’ACB contra el Joventut, que va acabar amb victòria gironina (91-83) forçant un desempat a Badalona que no va sortir bé. Va ser aquell el darrer partit de l’Akasvayu, que ja estava en una crítica situació econòmica, i que el 25 de juliol d’aquell any acabaria confirmant la seva desaparició. Marc Gasol va anotar 25 punts aquell dia a Fontajau, en un equip on hi eren també McDonald, Sada, San Emeterio, Montáñez i Middleton.

Aquell partit contra el Joventut va ser el darrer oficial que va disputar a Fontajau, però 10 anys més tard, el 8 de juliol de 2018, va tornar-hi per jugar un amistós d’exhibició amb estrelles del bàsquet mundial sota el títol de «Pau vs Marc». Els dos germans van convocar els seus amics i, per exemple, en l’equip del president i nou jugador del Bàsquet Girona hi eren Navarro, San Emeterio, Llull, Claver, Trias i Brooks. Marc Gasol va jugar un total de 74 partits amb l’Akasvayu a l’ACB, per un total de 133 a la lliga, la resta amb el Barça. Després d’aquells dos anys a Fontajau va emprendre viatge a la NBA. Entre 2008 i el 2019 va ser jugador dels Memphis Grizzlies, després dels Raptors (2019-20) i finalment va passar pels Lakers (2020-21). Va guanyar un anell a Toronto. Paral·lelament a la seva estada als EUA va fundar el CEB Marc Gasol el 2014, que va mutar en l’Escola Bàsquet Girona Marc Gasol el 2016 i, més tard, en l’actual Bàsquet Girona, que abans de tenir el sènior a LEB Or, va jugar a la lliga EBA i a la LEB Plata.