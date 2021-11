Ahir a la nit va tenir lloc a la sessió plenària del Parlament Europeu el debat sobre l'informe de la política de l'esport a la Unió Europea i avui es votarà l'informe, que segurament s'aprovarà amb un missatge contundent en contra de la Superlliga Europea.

A l'informe del Parlament europeu s'advoca "per un model europeu de l'esport que reconegui la necessitat d'un compromís sòlid amb la integració dels principis de solidaritat, sostenibilitat, inclusió, competència oberta, mèrit esportiu i equitat" i, en conseqüència, s'oposa fermament a "les competicions escindides que soscaven aquests principis i posen en perill l'estabilitat de l'ecosistema esportiu en general", alhora que destaca que "totes les parts interessades a l'esport i les autoritats nacionals han de fomentar aquests principis"

D'aquesta manera, el Ple del Parlament Europeu dóna suport al que ja va aprovar la Comissió de Cultura i Esport. I la mateixa Comissió Europea, que va participar ahir al debat, va llançar un missatge molt contundent en contra de la Superlliga.

Al debat hi van intervenir Tomasz Frankowski, eurodiputat polonès i vicepresident del Grup d'Esports; el comissari Europeu, Margaritis Schinas; i diversos eurodiputats que han treballat a l'informe.

Tant l'eurodiputat Frankowski, com l'eurodiputat austríac Heide i l'alemanya Kammerevert, juntament amb el comissari Schinas, van destacar la importància del model europeu de l'esport i s'han oposat a la Superlliga europea. Van fer una crida perquè les institucions europees i els governs nacionals es continuïn oposant a aquest tipus d'iniciatives.

Frankowski també va posar èmfasi en la importància de la salut dels jugadors a l'hora de fixar el calendari, en particular pel que fa als tornejos internacionals que també han de respectar les lligues nacionals. El comissari Schinas va tancar la intervenció posant en relleu l'asimetria existent entre els límits de la competència de la Comissió Europea en matèria d'esport i les expectatives que tenen els ciutadans. Ha recordat que fins fa poc hi havia una situació semblant en matèria de política de salut i la Unió Europea l'ha corregit per tenir més competències.

La intenció del comissari seria proposar una cosa semblant en el futur en matèria de política de l'esport, és a dir, que la Comissió tingués més competències en aquesta àrea. En l'actualitat, les seves competències es limiten a la coordinació d'iniciatives entre els Estats membres excepte quan hi ha un element de mercat interior.