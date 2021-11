Tot just afronta el seu segon partit com a entrenador del Barcelona, però aquesta nit (21 hores) al Camp Nou Xavi Hernández viurà el seu primera cara o creu amb el partit que l’enfrontarà al Benfica, en què tot el que no sigui un triomf complicarà i de quina manera la classificació del seu equip per disputar els vuitens de final de la Lliga de Campions.

Les derrotes contra el Bayern (0-3) i el mateix Benfica (3-0) en les dues primeres jornades de la fase de grups són una llosa que encara arrossega el Barça malgrat vèncer els dos partits següents, davant el Dinamo de Kíev (1-0 i 0-1). De totes maneres, un triomf avui el classificaria matemàticament per a la següent ronda. En canvi, un empat l’obligaria a vèncer en l’última jornada a l’inexpugnable Allianz Arena (o esperar que el Benfica no sigui capaç de derrotar a casa el conjunt ucraïnè). Una derrota directament ja no li permetria dependre de si mateix. La patida victòria contra l’Espanyol va ser una injecció d’alegria per a un Barça que té ganes de créixer en un nou projecte que de mica en mica el torni al nivell de joc que va mostrar en temps pretèrits. En aquest sentit, una eliminació europea seria un cop dur després d’unes setmanes en què ha tornat la il·lusió amb els retorns de Xavi i Alves.

Baixes i més baixes

El tècnic egarenc tindrà dificultats per confeccionar la davantera de l’onze titular, ja que únicament té disponibles tres atacants naturals: Memphis Depay, Luuk de Jong i Demir. A banda de les baixes per lesió de Dembélé, Agüero, Ansu Fati i Braithwaite, tampoc podrà comptar amb els extrems del filial Ilias Akhomach i Ez Abde. Ilias arrossega una sanció de la UEFA Youth League que també té conseqüències a la Champions, mentre que Ez Abde no està inscrit a la competició perquè no porta com a mínim dos anys al club. Una de les possibles solucions seria col·locar d’extrem Dest, però el nord-americà segueix arrossegant una lumbàlgia i està descartat. D’aquesta manera, Demir tindrà moltes opcions de ser de titular per la dreta. Gavi, per part seva, jugaria per l’esquerra com ja va fer davant l’Espanyol.

De la seva banda, el Benfica afronta també amb urgències el partit i ho farà sense el defensa brasiler Lucas Verissimo, que el passat 7 de novembre va patir un trencament dels lligaments del genoll i es perdrà el que queda de temporada. Rodrigo Pinho també està descartat. Si el 30 de setembre l’equip portuguès va guanyar amb facilitat el Barça (3-0), els de Jorge Jesus ve de perdre els dos últims compromisos a Europa (0-4 i 5-2 amb el Bayern) i en el seu campionat, el portuguès, ha caigut a la tercera posició.