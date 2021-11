Organitzat un any més pel GEiEG, i ja en suma quatre edicions, el Duatló de muntanya d’aquest 2021 va coronar Àxel Badia i Michelle Flipo com a guanyadors de la prova. La competició constava de dos trams de cursa a peu, de 5 i 2,5 quilòmetres cadascun d’ells, a banda d’un recorregut amb bicicleta de 18 quilòmetres. Badia, del Club Triatló Cornellà, va completar la cursa amb un temps d’1:23.54 per davant d’Adrià Noguera i Ever Alejandro Gómez. Flipo va complir tots els pronòstics superant a l’arribada a Laura Terradas i Mireia Badia.