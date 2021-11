El Barça va oferir la seva millor versió de la temporada contra el Benfica, però aquesta no va ser suficient per passar del 0-0 al Camp Nou. D’aquesta manera, l’equip de Xavi Hernández es jugarà l’accés als vuitens en l’última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, a la que haurà de vèncer a l’inexpugnable Allianz Arena davant el Bayern Munic o esperar que el Benfica no sigui capaç de batre el Dinamo de Kíev, que ja està eliminat. Amb un grapat de baixes, sobretot en atac, la solució del tècnic per completar la davantera va ser l’austríac Yusuf Demir, que no jugava des del 23 de setembre a Cadis. Desnonats a la banqueta es van quedar el fitxatge més car de la història del Barça, Philippe Coutinho, i un assenyalat Luuk de Jong. Precisament Demir va tenir la primera ocasió de gol amb un xut fort i ras que va obligar a estirar-se Odisseas Vlachodimos. Però el més positiu per al Barça va ser la seva intensitat, encarnada especialment en Ronald Araujo i Nico González, i el seu efectiu joc de combinació, capitanejat per Sergio Busquets, que van ofegar un Benfica que va trigar a connectar amb Roman Yaremchuk.

El Barcelona s’acostava una vegada i una altra a l’àrea rival, però els dubtes de Memphis Depay, la falta de punteria de Gavi (autor d’un nou recital al centre del camp) i l’encert de Vlachodimos davant de Jordi Alba van mantenir les taules. Davant d’aquesta ofensiva, Nicolás Otamendi va demanar una reacció als seus companys a la vora de la mitja hora de joc. I va estar a punt d’exercir-la ell mateix posant per davant el seu equip al minut 34 amb un xut dins de l’àrea que va superar la línia de gol després de colpejar al travesser. Però el col·legiat Sergei Karasev va anul·lar el gol perquè prèviament la pilota havia sortit a fora. En la jugada anterior, Yaremchuk va rematar de cap davant Ter Stegen, que va fer callar algunes crítiques recents. La rèplica blaugrana va ser contundent. Partint des de la dreta, Demir va executar una paràbola que es va estavellar a la creueta dreta de Vlachodimos.

Dembélé revoluciona l’atac

Si la millor línia del Benfica va ser la defensa, la pitjor del Barcelona va ser l’atac. I això va explicar el 0-0. Així, quan faltaven 25 minuts, Xavi va mirar la banqueta per apostar per Dembélé, encara a mig gas. Del davanter francès va néixer la millor oportunitat blaugrana quan acabava de suplir Demir. Un centre seu des de la banda esquerra el va rematar de cap en cursa Frenkie de Jong i Vlachodimos va evitar el gol. Però el Barça va començar a notar el cansament acumulat fins aleshores, tot i que va marcar, al 84 i mitjançant Araujo. L’àrbitre va anul·lar el que hauria suposat l’1-0 per fora de joc. Així l’equip es va conformar amb un empat a res que s’hauria pogut convertir fins i tot en derrota perquè Seferovic va fallar un gol pràcticament a porta buida.