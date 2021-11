El davanter del Reial Madrid Karim Benzema ha estat condemnat aquest dimecres a un any de presó exempt de compliment per complicitat en el xantatge en 2015 amb un vídeo sexual al seu excompany de selecció Mathieu Valbuena, una sentència que apel·larà en considerar-se innocent.

Benzema, que aquesta nit jugarà un important duel de Lliga de Campions a Moldàvia, no va acudir a Versalles per a escoltar el veredicte del conegut "cas Valbuena", el xantatge amb un vídeo de contingut sexual al llavors jugador del Lió orquestrat per quatre individus que pul·lulaven a l'entorn dels jugadors.

D'aquesta forma, el davanter blanc no ha escoltat de veu del president del tribunal la condemna a un any de presó exempt de compliment, dos mesos més del que havia sol·licitat la Fiscalia al final dels tres dies de procés en els quals, al·legant obligacions esportives, tampoc va anar-hi.

Ha estat la pena més lleugera, ja que el futbolista era l'únic sobre el qual només pesava l'acusació de complicitat, però també la que té una multa superior, 75.000 euros, donada la seva solvència econòmica en contrast amb la de la resta dels condemnats.

Benzema haurà, a més, indemnitzar amb 80.000 euros a Valbuena, a qui el tribunal va reconèixer un mal moral elevat, ja que aquell cas el va afectar personalment, en les relacions amb la seva esposa, i professionalment, ja que mai més va tornar a vestir la "bleu" de la selecció.

"Implicació personal"

Els jutges van ser severs amb el davanter del Reial Madrid, a qui van acusar d'haver mentit a Valbuena i d'haver-ho fet també durant les seves declaracions següents.

La sentència recull que Benzema "es va implicar personalment" en el xantatge al qual estava sent sotmès Valbuena i va contribuir a donar-li consistència durant la reunió que tots dos van mantenir en Clairefontaine durant una concentració de la selecció l’octubre de 2015.

Aquesta conversa constitueix l'element clau en el qual es va recolzar l'acusació, que es va recolzar també sobre la trucada telefònica posterior que Benzema va mantenir amb el seu amic de la infància, Karim Zenati, per a donar compte d'aquesta.

Intervingut per la policia, aquest diàleg, en el qual reien ostensiblement de Valbuena, tira per terra, segons la sentència, la pretesa bona voluntat de Benzema amb el seu company de la selecció.

El veredicte té en compte també la influència que Benzema va poder tenir sobre Valbuena, en ser un dels pilars de la selecció qui es dirigia a la víctima per a, "mitjançant subterfugis i mentides, arribar-lo a convèncer que acceptés el xantatge".

Els advocats del davanter van rebutjar aquests arguments i van considerar contradictori el raonament del veredicte, segons el qual el seu client desconeixia l'actuació dels xantatgistes, però va ser còmplice del xantatge.

Sense proves

"Ha estat condemnat sense proves, la sentència no es correspon amb la realitat dels fets", ha assenyalat el seu lletrat, Sylvain Cormier, convençut de la seva absolució en apel·lació.

El seu altre advocat, Antoine Vey, ha reconegut que la seva absència durant la vista oral ha pogut perjudicar el futbolista i ha assenyalat que durant el procés d'Apel·lació hi serà present per a "aclarir els fets" i desembarassar-se d'una vegada d'aquest fantasma que el persegueix des de fa anys.

Resta per veure la influència que aquesta condemna pot tenir sobre la carrera de Benzema, en particular en la selecció, perquè encara que el president de la Federació Francesa de Futbol (FFF), Noel Le Graet, ja va assegurar que no acaba amb la seva carrera professional, són moltes les veus que indiquen que una persona condemnada tan durament no pot defensar els colors de França.

La pena més gran la va rebre Mustapha Zouaoui, considerat el cervell de l'operació, que purgarà dos anys i mig de presó i pagarà 3.000 euros de multa.

Va ser ell qui, segons la sentència, va orquestrar el xantatge quan va saber de la tinença d'un vídeo de caràcter sexual de Valbuena en mans d'Axel Angot, que ho havia recuperat en un telèfon del futbolista i que va ser condemnat a dos anys de presó, amb possibilitat de complir-los en llibertat condicional.

Younes Houass, intermediari entre els xantatgistes i Valbuena, ha estat condemnat a 18 mesos de presó exempts de compliment, mentre que Zenati, l'amic de Benzema, ha estat sentenciat a 15 mesos de presó i 3.000 euros de multa.