El Reial Madrid, líder del seu grup a la Lliga de Campions amb 9 punts, té la possibilitat de classificar-se avui de manera matemàtica pels vuitens de final de la competició. Visita el camp del Sheriff Tiraspol, que va donar la sorpresa unes setmanes enrere guanyant en el Santiago Bernabéu, i ho fa repetint l’última convocatòria. D’aquesta manera, el belga Eden Hazard està descartat un cop més. Ha deixat enrere una gastroenteritis, però el futbolista continua sense estar en forma per tenir minuts. També estan descartats Fede Valverde, Dani Ceballos i un Gareth Bale que continua de baixa i així s’hi podria estar unes dues setmanes més.

De la seva banda, l’Atlètic necessita guanyar avui el Milan, cuer del seu grup, per mantenir vives les seves opcions de tancar aquesta fase com a segon de grup i passar ronda. Té un punt menys que el Porto, el rival d’aquí a dues setmanes. El tècnic, Diego Simeone, no podrà comptar amb Joao Félix, Ivan Saponjic, Felipe Monteiro, ni Kieran Trippier.