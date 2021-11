El davanter francès del Reial Madrid, Karim Benzema, va ser condemnat ahir a un any de presó exempt de compliment i a una multa de fins a 75.000 euros per complicitat en l’intent de xantatge amb un video sexual al seu excompany a la selecció, Mathieu Valbuena. El veredicte del Tribunal de Versailles és més dur fins i tot que la petició de la Fiscalia, que havia sol·licitat una pena de 10 mesos de presó contra el jugador, qui no es va presentar a la lectura de la sentència, com tampoc ho va fer durant els tres dies que va durar el procés ara fa un mes.

Fins a quatre cops considera aquesta sentència que Benzema va mentir durant tot el cas, al mateix temps que senyala que la seva intervenció, en particular la conversa que va mantenir amb Valbuena durant una concentració l’any 2015, va ser essencial en l’intent de xantatge. El seu advocat, Sylvain Cormier, va considerar que el veredicte és «escandalós» i va confirmar que l’apel·larà.