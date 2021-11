El dia més esperat per els aficiontats gironins al bàsquet ha arribat. Marc Gasol anuncia aquesta tarda en un acte que es preveu multitudinari a Fontajau que seguirà la seva carrera esportiva al Bàsquet Girona, el club que va fundar el 2014 i que presideix, després de tretze anys a l’NBA. Les portes del pavelló s’obriran a les 7 de la tarda. L’acte està previst que arrenqui a 2/4 de 8 i tindrà una durada de 45 minuts. Tot seguit Gasol atendrà els mitjans de comunicació en una roda de premsa que també ha aixecat molta expectació. De fet fins i tot Esport 3 té previst fer un seguiment en directe de tota la jornada, començant amb l’acte obert al públic. El canal d’esports de Televisió de Catalunya també va anunciar ahir que transmetrà el partit Girona-Osca del divendres 3 de desembre (19h) on Marc Gasol (re)debutarà al pavelló de Fontajau, on no hi disputa un partit oficial des del maig de 2008, un Akasvayu-Joventut de quarts de final de l’ACB.

El pivot català va tancar la seva etapa a l’NBA a mitjans setembre, després que els Lakers el traspasessin als Grizzlies en una operació queva acabar amb Gasol convertit en agent lliure després de rescindir amb la franquicia de Memphis. Es va obrir aleshores un període de reflexió que ha admés tota mena d’especulacions sobre el futur professional del jugador. Se’l va vincular al Barça, a un possible interés dels Golden State per mantenir-lo un any més a la NBA, i també al Bàsquet Girona, el seu club, de la LEB Or. Finalment Gasol ha decidit. Jugarà a Girona. Com va prometre quan va deixar l’Akasvayu i ha anat repetint sempre que n’ha tingut ocasió en els últims 13 anys.