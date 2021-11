El compromís de l’Escala va més enllà del futbol. Després d’arribar a un acord amb la fundació Sant Joan de Déu, el club portarà la solidaritat arreu dels camps on jugui lluint el logotip de l’entitat social a la samarreta del primer equip de Primera Catalana i pròximament a tots els equips de base. D’aquesta manera, serà el primer club de futbol amateur de Catalunya que hi col·labora. La intenció de la iniciativa és transmetre els valors (hospitalitat, respecte, qualitat, responsabilitat i espiritualitat) i educar sobre la salut i el benestar de les persones, fomentant, donant suport i coordinant la recerca que es fa en els centres hospitalaris.

«Volem que la mainada, jugadors i entrenadors aprenguin aquests valors, alhora que aportem el nostre granet de sorra per ajudar tant econòmicament com socialment. És important entendre tot el que es fa al Sant Joan de Déu, no és només un hospital», explica el president de l’Escala, Josep Costa. La idea de col·laborar-hi va sortir en una reunió de la junta i des del club de seguida van «posar-hi fil a l’agulla»: «Ens vam entendre de seguida. Tothom vol sumar i està content per la nostra implicació. No tot és futbol, sinó que també hi ha uns valors i és important transmetre’ls. Ens servirà per aprendre mentre aportem».

En aquest sentit, també s’hi han sumat l’Ajuntament de l’Escala i diversos patrocinadors del club per fer una aportació econòmica al Sant Joan de Déu. «Treballem per muntar activitats conjuntes que serveixin per recaptar diners com curses populars, tallers contra el bullying... A més a més, tenim previst organitzar sortides amb els jugadors i el cos tècnic a les instal·lacions del Sant Joan de Déu, així com rebre formació per part dels professionals sanitaris», comenta. La fundació compta amb més de 2.000 voluntaris que treballen en les diferents activitats que s’organitzen i té 680 empreses, entitats i institucions que hi col·laboren.

El primer equip de l’Escala, que lluita per mantenir-se a la part alta de la classificació a Primera Catalana -és segon amb 17 punts i és troba a només un del líder Bescanó-, llueix el logotip de Sant Joan de Déu en una de les mànigues de la seva samarreta i, a mesura que es vagin renovant les equipacions, l’aniran incorporant la resta d’equips de la base del club empordanés.

«La idea és seguir amb el conveni de col·laboració cada any. Per nosaltres és un honor lluir Sant Joan de Déu perquè, a banda de tot el que representa, és una fundació de referència a nivell mundial. Ens fa molt feliços que un club com l’Escala pugui portar-lo per bandera», assegura. En conseqüència, els altempordanesos fan un pas més mostrant clarament el seu compromís amb la solidaritat.