El Reial Madrid es va classificar amb autoritat per als vuitens de final de la Lliga de Campions en derrotar el Sheriff (0-3) en un partit que es va decidir a l’últim quart d’hora de la primera part amb dos gols d’Alaba i Kroos que van superar l’escassa resistència de l’equip local. Va ser un nou recital dels tres tenors -Kroos, Modric i Casemiro-, entre els quals va portar la veu cantant el centrecampista alemany, que va marcar un gol cartesià, el segon, de regla i cartabó.

El Madrid no és el mateix que va caure a casa davant de l’equip moldau. És una màquina ben greixada en què ningú desentona. La defensa s’ha establert, el centre del camp és una orquestra i la davantera veu gol amb facilitat. Com que l’Inter va derrotar el Shakhtar a Milà, el liderat grup D es decidirà a l’última jornada. El Madrid en té prou amb empatar per ser primer de grup.

L’Atlètic es complica la vida

Pel que fa a l’Atlètic de Madrid, es va complicar la vida perdent al seu estadi amb el Milan (0-1). La derrota del Porto a Anfield li permet conservar les opcions de classificar-se per als vuitens de final, però haurà de guanyar el Porto a domicili a la darrera jornada.