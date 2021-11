Marc Gasol ha rebut un bany de masses aquest vespre a Fontajau, davant més d'un miler d'aficionats, en l'acte on ha confirmat que seguirà la seva carrera esportiva al Bàsquet Girona, el club que presideix. Gasol ha sortit a ritme d'"Eso que tu me das", vestit amb l'equipació de l'equip que també presideix i que va fundar el 2014. A l'acte hi va estar acompanyat per la seva família, la resta de companys de vestidor, autoritats i seguidors.

El pivot català ha reiterat el seu missatge d'agraïment a Girona "per tot el que hi he viscut" i ha recordat amb orgull els dos anys que hi va jugar, entre 2006 i 2008, amb l'Akasvayu. Gasol ha dit que el millor record va ser la FIBA Cup que va guanyar a Fontajau amb Pesic d'entrenador. També ha avançat que divendres 3 de desembre redebutarà en el partit contra l'Osca a Girona. "L'agraïment sempre serà etern, espero tornar-vos a veure el divendres 3", ha assegurat.

L'acte s'ha celebrat a la pista central de Fontajau. Hi havia un petit escenari, on ha respost les preguntes dels presentadors i algunes dels aficionats. A més també hi havia espai reservat per a convidats. El públic s'ha concentrat en una part de la grada principal. El Bàsquet Girona va fundar-se el 2014 amb 5 equips base. Avui ja en té 20, tres dels quals són sènior, el primer jugant a LEB Or. "El detonant del meu retorn és un sentiment. Tinc un vincle emocional amb Girona des que vaig trepitjar la ciutat fa 15 anys i ara tinc l'oportunitat de tornar tot el que em va donar", ha dit.