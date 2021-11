Pablo Machín ha estat l’escollit per l’Elx com a nou entrenador en substitució del destituït Fran Escribá, segons va avançar ahir À Punt. El sorià, que destaca per la seva etapa a la banqueta del Girona, tornarà d’aquesta manera a Primera Divisió, després de desvincular-se de l’Al-Raed de l’Aràbia Saudita. D’aquesta manera, el conjunt il·licità descarta les opcions de l’exentrenador del Girona Francisco Rodríguez, Javi García i Albert Celades.

Machín debutarà dilluns vinent com a entrenador de l’Elx davant l’Osasuna a El Sadar (21 h) i tindrà la missió de reconduir la situació de l’equip que es troba en descens després de sumar 2 punts dels últims 18 en joc. A Elx es retrobarà amb Johan Mojica, amb qui va coincidir la temporada de l’ascens a Girona, i Gerard Gumbau. A Primera també té experiència amb l’Alabès, Espanyol i Sevilla.