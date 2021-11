El Barça es jugarà la seva continuïtat a la Lliga de Campions en dues setmanes i ho farà en l’última jornada de la fase de grups. Després de no passar de l’empat (0-0) contra el Benfica l’últim dimarts al Camp Nou, haurà de guanyar a Munic si no vol estar pendent del que faci el conjunt lusità a casa davant del Dinamo de Kíev, ja eliminat i sense cap mena d’opció. Fa 20 anys que el club blaugrana no cau a la primera ronda de la màxima competició europea. Més enllà del revés esportiu, quedar fora suposaria un altre pal econòmic per a les malparades arques del club.

El Barça havia pressupostat 20,2 milions en premis per arribar almenys fins als quarts de final de la competició: la UEFA paga 9,6 milions per aconseguir l’accés a la ronda de vuitens, mentre que en són 10,6 per aquells equips que són capaços de classificar-se per a la següent eliminatòria.

Si no ho fa els deures en l’última jornada o no hi ha una carambola que l’afavoreixi, el conjunt de Xavi Hernández tancarà aquesta fase com a tercer de grup i això vol dir que passaria a jugar la Lliga Europa, la segona competició continental. Allà, les recompenses són molt menors: 1,2 per als que juguin els vuitens, 1,8 per a quarts, 2,8 per arribar a les semifinals, 4,6 per aconseguir un bitllet per a la final i s’eleva fins els 4 en el cas de guanyar-la. És a dir, que en el millor dels casos podria guanyar 14,4 milions per a intentar minimitzar l’impacte de quedar fora de la Champions.

El darrer precedent

L’última vegada que el Barça va caure a la Lliga de Campions i es va haver de conformar en la llavors anomenada Copa de la UEFA va ser la temporada 2000-2001. Sota el mandat de Joan Gaspar i després de la marxa de Luis Figo, l’equip que dirigia Llorenç Serra Ferrer no va passar de la fase de grups de la Champions, després de perdre a casa contra el Milan (0-2) i empatar a San Siro (3-3). Resultats que s’uneixen a les taules en el camp del Leeds (1-1) i sofrir una patacada a l’estadi del Besiktas (3-0). El tècnic balear seria destituït després de patir davant el Liverpool en la segona eliminació europea de la temporada: McAllister, en transformar a Anfield un penal per mans de Kluivert, va decidir la semifinal.

La temporada 2003-04 va ser l’última vegada que el conjunt blaugrana va jugar la segona competició europea. En aquell cas va ser d’inici, en no quedar classificat a la Lliga en llocs de Champions. En aquella ocasió, el Barça, entrenat per Frank Rijkaard va caure eliminat a vuitens de final contra el Celtic de Glasgow.