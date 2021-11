Si l’Spar Girona és a Europa és per alguna cosa. L’equip d’Alfred Julbe va aconseguir un important triomf ahir a l’Eurolliga després de guanyar en una pista complicada com la del Basket Landes (71-80). Les gironines van dominar el marcador de principi a fi, demostrant que la idea del projecte comença a encaixar. Tot l’equip col·labora i aquesta és la millor notícia. Sobretot, tenint en compte que dimecres vinent ve el cuer Arka Gdynia i es podria acabar la primera volta amb un balanç de 4-3.

L’Uni sabia que tot passava per mantenir la seva millor versió. I així va ser. Decidides, ràpides en atac i pendents del treball defensiu. Van començar fortes les de Julbe, obrint la llauna i reaccionant a les rèpliques de les franceses, que, com no podia ser d’una altra manera, es deixaven guiar per Céline Dumerc. La francesa era una amenaça, però Eldebrink va encarregar-se de diluir-la demostrant el seu gran estat de forma i ajudant en el joc exterior. Eren superiors les gironines, tal com demostrava el marcador. Llàstima que se’ls escapés l’última oportunitat del primer parcial amb una cistella per al Landes (17-24).

Les idees estaven clares. Palau es compenetrava amb Burke (28) a la perfecció, Gardner, que no estava gaire encertada de cara a cistella, anava creixent a mesura que passaven els minuts... L’Uni s’agradava. Era un equip sòlid. No volia regalar res al rival. O el mínim possible arran de les faltes de les interiors, advertides. S’arribava a la mitja part amb 12 punts d’avantatge (32-44).

La segona part va seguir la mateixa tònica. L’Uni deixava cada vegada el partit més complicat per a les franceses. En el tercer parcial es va arribar a una màxima de 19 punts (38-57). Haurien estat més si les de Julbe no s’haguessin mostrat imprecises en els tirs lliures. Tot i que sí funcionaven des dels 6,75 com va demostrar Burke, que només feia que anar sumant. I això que el Landes collava a mesura que s’apropava el final.

En l’últim quart calia assegurar la victòria. Les gironines impedien que el Landes retallessin distàncies. Però les locals volien més i no ho van deixar d’intentar, incrementant els nervis i el patiment. L’Uni va afluixar una mica, però ja tenia la feina feta amb una gran victòria a l’Eurolliga.

Pensant en el clàssic

D’altra banda, el Perfumerías Avenida va guanyar contra el KSC Szekszard (96-54) abans de rebre dissabte vinent a l’Uni en el clàssic de la Lliga Femenina (20 h).