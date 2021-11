El partit entre el Navata i el Cistella, corresponent a la jornada 10 del grup 17 de la Tercera Catalana, que havia de disputar-se diumenge passat, va suspendre’s quan només havia passat un minut des que l’àrbitre havia xiulat l’inici per manca de jugadors a l’equip local. El Navata va començar el duel amb set jugadors i arran de la lesió del seu porter l’àrbitre va suspendre el duel, segons marca el reglament. Ara, ambdós conjunts estan pendents de recuperar-lo.

Com que el partit començava a 2/4 de cinc de la tarda, l’entrenador del Cistella, Víctor López, va convocar la plantilla a les tres al camp del Navata. «Cap a 1/4 de dues vaig rebre una trucada del nostre president per dir-me que l’acabaven d’avisar del Navata que hi havia la possibilitat que no hi hagués prou jugadors o que alguns no volguessin jugar, però tampoc van confirmar-nos si s’ajornava o no el partit», explica López. «No ho entenia. A més, que ja era massa tard perquè tot l’equip estava mobilitzat i ens havíem reservat el diumenge», afegeix.

Quan el Cistella va arribar a Navata, «aparentment no hi havia cap problema»: «Ningú va dir-nos res. Hi havia l’àrbitre, els jugadors canviant-se als vestuaris, arribaven jugadors del Navata per fer un onze amb tranquil·litat... Tot normal». El partit es va tòrcer en el moment que els de López van sortir a fer l’escalfament i van «veure com tres jugadors del Navata van agafar la bossa i se’n van anar». «Al nostre delegat li van dir que no volien jugar», comenta. El Navata, per tant, va sortir amb set jugadors al terreny de joc. Al minut, però, l’àrbitre va haver de suspendre el partit per una lesió del porter local. «A part de fer el paperot i mofar-se de nosaltres, amb comentaris del capità com ‘hauries d’haver escalfat millor, porter’, van adulterar la competició», lamenta. L’entrenador del Cistella, igual que tot l’equip, va marxar decebut perquè «te n’adones que a nivell de reglament es pot fer»: «Feta la llei, feta la trampa».

«És la primera vegada que em trobo amb una situació com aquesta. Pot passar que no hi hagi prou jugadors, però es parla i es troba una altra data sense problema», diu. Com que el partit va suspendre’s per manca d’efectius al Navata, ara s’haurà de repetir. «Segurament serà un dia entre setmana i ells podran alinear onze jugadors, mentre que nosaltres no hi serem tots perquè molts estudien fora i venen expressament el cap de setmana», conclou.