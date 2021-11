La Copa Davis més oberta, sense favorit clar, amb raquetes de renom i també baixes significatives, irromp de nou en el calendari després del parèntesi provocat per la pandèmia, amb públic de nou a les graderies de Madrid, centre de l’esdeveniment, i amb Torí i Innsbruck com a segones seus. El torneig de tenis per equips més important atrapa la seva edició número 109, la segona amb l’innovador format que va començar el 2019, concentrat en una fase final i amb Espanya defensant títol. Són 18 candidats a la victòria final, repartits en sis grups de tres.

L’absència més cridanera és la de Rafa Nadal, que no formarà part d’una competició que s’allargarà des d’avui mateix fins el 5 de desembre. Els principals reclams, el serbi Novak Djokovic i els russos Daniil Medvedev i Andrey Rublev. Espanya debuta a partir de demà i ho farà contra Equador. L’equip el formen Carlos Alcaraz, Feliciano López i els catalans Albert Ramos i Marcel Granollers.