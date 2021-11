L'Assemblea de Compromissaris va donar fa un mes llum verda a l'Espai Barça, l'impuls definitiu que necessitava el macroprojecte de remodelació de les instal·lacions del club. La votació va atorgar carta blanca a la directiva de Joan Laporta, que demanava als socis el permís per a subscriure un pla de finançament per valor de 1.500 milions d'euros. El president havia anunciat abans que en cas de ser validat ho portaria a referèndum, que finalment se celebrarà el 19 desembre. Serà la primera votació 'en línia' de la història del club.

"Una vegada acabada l'Assemblea ens vam proposar aconseguir que aquest referèndum es produís de manera telemàtica. Hem treballat molt, hem aconseguit una garantia que pot ser així. Ho farem de manera telemàtica perquè pugui arribar a la gran majoria dels socis", ha assegurat Elena Fort, vicepresidenta del club. "Obrim un nou camí". Laporta, acompanyat del CEO del club, Ferran Reverter, donarà tots els detalls el dimecres de la setmana que ve.

El percentatge de votació a l'Assemblea va ser clar. Hi havia presents a la sala 445 compromissaris dels 455 acreditats fins llavors. Van votar a favor 405 persones, mentre que 21 van alçar la papereta amb el ‘No’ i 6 no es van pronunciar amb la cartolina del vot en blanc. Es necessitava l'aprovació de 2/3 i el percentatge d'acceptació va ascendir al 91%.

🔵🔴 REFERÈNDUM BARÇA



La votació es podrà dur a terme des del web del Club i a través de qualsevol dispositiu mòbil, tauleta o ordinador



Per a les persones amb dificultat d'accés telemàtic s'habilitarà un espai de votació a l'Auditori



ℹ️ Més info 👉 https://t.co/9nO8x3Q1uX pic.twitter.com/P3vCBmyhCz — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 26 de noviembre de 2021

Els 110.159 socis amb dret a vot tindran fins al 7 de desembre per a actualitzar les seves dades al cens. El dia 19 hauran de ratificar-lo a través del mòbil, tauleta o ordinador en una votació telemàtica que estarà oberta des de les nou del matí fins a les nou de la nit. Conscients que la "bretxa digital" pot dificultar el vot dels socis més grans, el Barça habilitarà que els abonats que el precisin poden exercir el vot telemàtic des de les instal·lacions del club. Des de la directiva es recalca que ha apostat per primera vegada pel vot electrònic per a "fomentar la participació i afavorir que els socis i sòcies puguin votar des de qualsevol part del món".