Els greus incidents de fa dues setmanes en el tram final de l’enfrontament entre el Sarrià i l’Alacant han comportat conseqüències per a un i altre equip, i han deixat els gironins sense poder comptar amb públic en el seu pavelló durant els propers quatre partits. Aquesta és la sanció que ha imposat la Federació Espanyola d’handbol i el càstig s’aplicarà a partir de demà mateix, coincidint amb la visita del Màlaga. Està encara per veure si aquesta mesura també afectarà al duel de Copa contra el Bidasoa, d’Asobal, o si només serveix per a les jornades de la Divisió d’Honor Plata.

Rep el pavelló i també dos dels jugadors del Sarrià. Guillem Lozano i Josep Ballester han estat castigats cadascun d’ells amb tres partits sense jugar. No se n’escapa l’Alacant. Li han caigut dos partits al seu entrenador, Óscar Gutiérrez, i tres als jugadors Enrique Moreno i Fernando Padilla. El més mal parat és Juan de Dios Linares, amb tres mesos d’inactivitat. Va ser precisament amb ell com a protagonista que van començar els incidents. Després de ser exclòs quan faltava una mica menys de 3 minuts pel final del partit, la seva sortida cap als vestidors va rebre la resposta d’una part de l’afició que no va agradar gens ni mica als integrants de la banqueta visitant. La majoria d’ells va decidir creuar tota la pista, iniciant una picabaralla entre jugadors i alguns aficionats. Josep Ballester va acabar ferit, amb una cella oberta, i el matx es va aturar durant mitja hora. Els Mossos d’Esquadra hi van acabar traient el cap. «La sanció és desmesurada. El text diu que vam contribuir perquè els incidents no anessin més, però tot i això ens han caigut quatre partits quan el càstig màxim en són cinc. Els que vam rebre vam ser nosaltres i es diu que els seus jugadors van ser els que van provocar, però les sancions s’equiparen per a tots dos equips».

Mauro, també

Per arrodonir-ho, Mauro Jaureguiberry tampoc podrà jugar demà contra el Màlaga. També ha estat castigat, en aquest cas per «produir-se en actitud violenta sense resultat lesiu ni afectar el desenvolupament del partit» durant l’enfrontament del passat cap de setmana a la pista del filial del Barça.