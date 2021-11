Els Jocs de Tòquio van marcar el final d’una etapa gloriosa per al bàsquet espanyol, que haurà d’aprendre a viure sense Pau i Marc Gasol i sense Sergio Rodríguez, igual que abans ho va fer sense Navarro o Felipe Reyes, i seguir amb la renovació del grup camí del Mundial 2023, que es disputarà a les Filipines, Indonèsia i el Japó, on defensarà el títol aconseguit el 2019 a la Xina.

Els primers passos els farà avui davant Macedònia (19.30 hores) i davant Geòrgia dilluns a Jaén (20.3 hores) dins d’un grup de classificació que també inclou Ucraïna. Aquesta nova etapa de profunds canvis i una forta injecció de joventut s’inicia amb apostes com la de Yankuba Sima (Girona, 1996), un pivot de 2,11 i 25 anys, que brilla al Baxi Manresa i que ha estat convocat per primer cop amb Espanya per disputar les finestres FIBA, decidit a aprofitar la seva oportunitat.

«Per mi aquesta trucada és un orgull i una recompensa a la bona feina d’aquests últims anys. Tenir una oportunitat com aquesta és un pas molt important en la meva carrera», admet Sima, que va entrar al bàsquet gairebé per diversió, després d’iniciar-se de petit en el futbol; que va passar per les Canàries Basketball Academy, i es va acabar de formar a la NCAA, després de passar per un institut americà. Els dos primers anys de la Lliga universitària els va jugar a St Johns, a les ordres de Chris Mullin, i més tard va passar a Oklahoma State.

El Manresa va ser el que li va obrir les portes del professionalisme el 2018 i després d’un pas efímer cedit a l’Ourense, el 2020, Sima ha anat guanyant presència i confiança sobre la pista al Congost, per acreditar unes estadístiques més que notables ( 6,8 punts i 4,2 rebots en 16 minuts de joc). «Sabia que era una possibilitat, però la trucada d’en Sergio Scariolo ha estat una sorpresa, una alegria i també una responsabilitat addicional pel buit que deixa la millor generació de la història. No vull pensar gaire en això per no pressionar-me, encara que sóc una persona inconformista, que intenta guanyar sempre», admet Sima, la família del qual, procedent de Gàmbia, es va instal·lar a Girona, on ell va néixer i va passar la seva infància i on viuen els seus pares i els seus sis germans.