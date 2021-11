Una festa és el que s'ha vist aquesta tarda a Fontajau. Feia un any i nou mesos que al pavelló gironí no es veia en plenitud i feia molt de temps també que el patinatge català no gaudia d’una jornada com la d'ahir. Per primera vegada des que va esclatar la pandèmia de la Covid-19, al març del 2020, el Pavelló de Girona-Fontajau s'ha pogut emplenar de gom a gom, amb 4.500 espectadors, per viure la quarta edició del Catalunya Stars, la competició de cloenda del patinatge artístic català. Un certamen que l'any passat no va poder celebrar-se per motiu de la pandèmia -ni tampoc l'anterior per les conseqüències del temporal Glòria- i que aquest ja havia esgotat totes les entrades anticipades. L'equip vermell, amb l'Olot, Pere Marsinyach, el CPA Tona, Andrea Silva i Arnau Pérez, entre altres) ha estat el vencedor d'una tarda per a la història.