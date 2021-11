Quan l’any 1998, un canvi de reglamentació va prohibir els motors turbo de benzina al Ral·li Dakar, Pierre Lartigue, triple vencedor de la prova del 1995 al 98 amb un Citroen ZX va decidir empescar-se-les per poder continuar competint. L’històric pilot francès, juntament amb Bruno Gilles, un soci dels supermercats Leclerc, i el també pilot Bruno Saby van crear l’Ipso, una mena de prototip barreja de Citroen ZX, Peugeot 205 i 405 Turbo. Amb xassís de ZX i la forma del Peugeot 605, el grup va construir només tres unitats de l’Ipso, que s’adaptaria al motor PSA de 6V i 3.997 centímetres cúbics. Més tard, uns mecànics van muntar un quart Ipso amb les peces de recanvi. Aquell 1998, Carles Pujolar i Gerard Alsina amb prou feines tenien 25 i 19 anys, però ja eren uns apassionats del món dels rallis. Vint-i-tres anys després, aquesta parella gironina s’aventurarà el mes que ve cap a Aràbia Saudia per disputar el Ral·li Dakar Legend. Ho farà amb un dels quatre únics Ipsos que hi ha al món, el 001 amb el qual Pierre Lartigue va córrer, amb el dorsal 301, el mundial de Ral·lis tot-terreny (Tunísia, Atlas, Marroc, Faraó...).

«És una peça única; de col·leccionista. Té un valor incalculable», explica Pujolar. La parella gironina va comprar al taller Totcurses de Vulpellac. El vehicle, tanmateix, s’havia allunyat molt de l’Ipso original amb el qual corria Lartigue perquè un particular francès en l’intent de «modernitzar-lo» li havia canviat el morro i els llums, entr altres. «Hem recuperat la imatge original de l’Ipso. No tindrà els rètols publicitaris de Leclerc però és groc i hem mirat que fos minuciosament com el del 1998. L’hem despullat de dalt a baix», detalla Pujolar.

Alsina, de Bescanó, i Pujolar, d’Aiguaviva, embarcaran el seu Ipso (Pujolar Service-Sant Aniol) el pròxim dia 28 de desembre al port de Marsella i el recolliran el dia 1 de gener a Aràbia Saudita on començaran a competir al Dakar Legend. «L’objectiu és claríssim: acabar. Mirarem de no aixafar el cotxe. Portem motlles de carrosseria per si de cas», explica.