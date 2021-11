El camí per aconseguir els als darrers bitllets pel Mundial de Qatar de l’any que ve està definit. Dotze seleccions es jugaran les tres últimes places europees en una repesca duríssima i que deixarà fora de la gran cita de Qatar Portugal o Itàlia. Les dues seleccions van caure a l’eliminatòria C i en cas que superin Turquia i macedònia del Nord, respectivament, s’hauran d’enfrontar a la final per un dels tres premis grossos. Itàlia ja no es va classificar pel darrer Mundial, el de Rússia 2018.

Dels duels Escòcia-Ucraïna i Gal·les-Àustria en sortirà una altra selecció classificada. L’últim bitllet se’l jugaran els vencedors de les eliminatòries Rússia-Polònia i Suècia-República Txeca. Les semifinals es disputaran el 24 i 25 de març de l’any que ve mentre que les final seran el 28 i 29 del mateix mes. Tots els partits, tant les semifinals com les finals, seran a partit únic.