Després del pas en fals de dimecres a la Lliga de Campions contra el Benfica (0-0), el Barça visita aquest vespre el Vila-real. Xavi Hernández continua amb les baixes d’Ansu Fati, Braithwaite, Pedri i Agüero però pot comptar avui amb els joves del filial Ez Abde i Ilias Akomach. El tècnic va explicar que «més que el gol, falta millorar en l’última passada» en analitzar els problemes ofensius que acumula l’equip blaugrana en aquest inici de curs, amb 22 punts en els primers 18 partits.

«En atac, ens hem d’atrevir més, però els jugadors que juguen per dins són molt joves i a mi a aquesta edat també em costava. De gol n’hi ha, i ho veig als entrenaments», va afegir en aquest sentit el tècnic blaugrana. Xavi va dir que està «content amb molts aspectes». «Defensivament estem molt bé, amb la línia alta i una bona pressió rere pèrdua. No hem encaixat cap gol, encara que hem patit una mica», va considerar. Un dels protagonistes de la roda de premsa va ser Dembélé, que va reaparèixer a la segona part davant el Benfica i va revolucionar el partit. «Físicament està bé, encara que hem d’anar amb compte. Demà (per avui) decidirem com està, però cal cuidar-ho bé», va apuntar. I sobre la renovació del francès, que s’està negociant aquestes setmanes, va ser contundent: «Vaig tenir una xerrada amb ell deixant-li clar l’important que és per a mi tenir-ho en l’equip i en aquest projecte que va més enllà d’aquesta temporada. Segons em va dir, ell està content i feliç i tant de bo pugui renovar, perquè és un futbolista capaç de marcar la diferència durant els pròxims anys». Xavi també es va referir a la possibilitat que Ansu Fati estigui recuperat de la seva lesió per a enfrontar-se al Bayern de Munic el 8 de desembre i va dir que calia anar «amb compte» perquè surt «d’una lesió llarga).

El Vila-real arriba al partit després de la derrota contra el Manchester United a la Lliga de Campions i que fa que no depenguin d’ells per ser a vuitens. El tècnic dels de La Plana Unai Emery no podrà comptar amb Gerard Moreno, Coquelin i Aurier i té els dubtes de Chukwueze, Danjuma i Yeremy Pino.