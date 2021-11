El nou tècnic del Barça, Xavi Hernández, s'ha estrenat a domicili en guanyar a Vila-real per 1-3 en un partit vibrant durant una primera meitat sense gols, i amb els punts en la represa, però que es va resoldre amb càstig per als locals i premi per al conjunt visitant amb dos gols forasters gairebé sobre la botzina.

La primera meitat ha estat plena d'ocasions, però cap dels dos equips ha trobat el camí del gol malgrat haver-lo tingut molt a prop, mentre que el partit s'ha obert en els primers compassos de la represa amb el 0-1, previ a l'1-1 establert per Chukwueze a un quart d'hora del final de l'enfrontament.

Després de l'empat, el Vila-real ha disposat d'opcions per desequilibrar la trobada a favor seu, però després d'un error d'Estupiñán, Menphis ha driblar a Rulli i ha marcat abans que Coutinho, de penal, posés l'1-3 al marcador.