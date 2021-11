El Bàsquet Girona B es va endur el triomf (62-68) a la pista del Quart-Germans Cruz en el derbi gironí de la jornada al grup C-3 de Lliga EBA.

Tots dos conjunts van assaborir l’agredolç gust de la derrota la jornada anterior. Uns, els locals, van caure a domicili contra el Vic per un ajustat 65-56, i el filial gironí va endosar una dolorosa contra l’altre «B» de la categoria: el totpoderós Barça (54-87). No obstant això, algun dels dos equips tindria la sort de redimir-se ahir amb una victòria en el derbi. I aquest va ser un Bàsquet Girona B, que tot i no tenir en cap moment un marcador favorable ampli, va dominar el resultat sempre. Amb un 15-20 es va tancar el primer període a favor dels visitants, que van veure com el Quart, sempre de la mà de Bataller, retallava distàncies a la mitja part (32-36). A la represa, dos punts van ser la diferència dels dos marcadors en el tercer període. El 14-16 va fer que el filial vermell agafés un altre cop una avantatge de sis punts. Tot i els intents del Quart de retallar el desavantatge, el Bàsquet Girona es va defensar bé en el darrer període per sumar la victòria en el derbi gironí. El marcador final de 62-68 fa que els locals siguin vuitens, mentre que els gironins ocupen la segona posició.