El Corredor Mató-Palafrugell va caure ahir contra el Calafell a casa per un gols a dos. Un rival que amb la victòria es posiciona entre els quatre primers a la classificació, mentre que els gironins son avantpenúltims amb només sis punts.

El Palafrugell arribava a la cita contra el Calafell amb una derrota a la darrera jornada a domicili contra el Caldes (3-1). Redimir-se seria complicat contra un rival que si vencia es posava entre els quatre primers. De fet, van ser els visitants que es va avançar en el marcador, i van fer el segon abans que el partit anés a la mitja part. En una segona meitat igualada, els locals no es van rendir i van fer un gol per retallar distàncies. Gabarró va ser l’autor d’una diana que no va ser suficient per un Palafrugell que ho va seguir intentant fins al final però que no va poder empatar el partit per sumar cap punt.