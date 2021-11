Des del 17 d’octubre que el Figueres no sap el que es perdre en competició. Cinc són els partits seguits sense fer-ho i avui a casa (12:30) podria ser el sisè si suma algun punt contra el Guineueta. Fàcil no ho tindrà l’equip entrenat per Hurtado qui no podrà comptar amb les baixes de Blay, Bech, Maynau, Congost, Bastidas i Mario.