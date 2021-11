Fontajau recupera el somriure

Fontajau es va vestir ahir de festa. Per primera vegada des que va esclatar la pandèmia de la Covid-19, al març del 2020, el pavelló gironí va poder tornar a fer ple, amb les 4.500 localitats ocupades, per viure la quarta edició del Catalunya Stars, la competició de cloenda del patinatge artístic català, que va acabar amb victòria per l’equip vermell. Un certamen que l’any passat no es va poder celebrar amb motiu de la pandèmia -ni tampoc l’anterior per les conseqüències del temporal Glòria-, i que aquest ja havia esgotat totes les entrades anticipades.

Feia un any i nou mesos que Fontajau no s’omplia, des del 16 de febrer de 2020 en un duel entre l’Uni Girona i el Perfumerías Avenida, i els seients lliures per gaudir del millor patinatge català es podien comptar amb els dits d’una mà. Els nervis es palpaven entre els protagonistes i també l’eufòria d’un públic que va fer que els aplaudiments, els crits i les diferents banderoles de colors dels tres equips -el blau, el groc i el vermell-, regnessin Fontajau. Fins i tot -o fins i tot amb més intensitat- amb alguna caiguda. I això que el públic tenia un paper protagonista, ja que més enllà dels jutges, els assistents també van puntuar les actuacions dels tres equips.

El tret de sortida el va donar Sara Ferreira, 7a d’Espanya de solo dance a la categoria sènior. La seguien, entre d’altres, Alex Ilici, subcampió d’Europa de línia, o Arnau Pérez, triple campió de Catalunya, Espanya i Europa en lliure individual juvenil. Els grups emplenaven la pista al segon bloc. Fontajau estava eufòric, però la competició seguia: abans de marxar al descans, el grup groc anava per davant, amb 162,1 punts -només una dècima per sobre del vermell- amb una remuntada del CPA Aldea júnior, campions d’Europa.

El capità de l’equip groc i campió del món de solo dance, Llorenç Àlvarez, va actuar en el tercer bloc. També ho va fer la capitana del blau, Carla Escrich -4a del món de lliure individual-, o les subcampiones del món de xou petit, el CP Matadepera. I pel darrer torn, i amb tot encara per decidir, es deixava el plat fort: el campió del món de lliure, Pau Garcia, el CPA Girona, i les tretze vegades or mundial, el CPA Olot.

La balança, molt igualada tota la jornada, va acabar de decantar-se per l’equip vermell, amb 387,2 punts, gràcies a les actuacions de Pere Marsinyach -sisè del món lliure individual- i el “Trampa Mortal” de les garrotxines.

Catalunya stars. 1 El Pavelló de Fontajau amb les 4.500 localitats plenes durant l’actuació del grup de xou júnior del CPA Girona. 2 Jurat del Catalunya Stars

3 Actuació de l’AP Lliçà de Vall, subcampiones de Catalunya, Espanya i Europa de xou quartet F