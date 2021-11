El GEiEG va encadenar la segona derrota consecutiva ahir a la pista del Castelló (61-56), en un partit on les gironines ho van intentar, però van anar durant bona part de la segona part a remolc i no van poder retallar prou la diferència per poder tenir opcions de victòria fins a l’últim moment. El conjunt entrenat per Bernat Vivolas es va veure 10 per sota quan faltaven quatre minuts (58-48), però no es van rendir, i es van posar a cinc (60-55) quan encara faltava una mica més d’un minut per acabar. Els següents atacs no van ser bons i la victòria es va quedar a Castelló.