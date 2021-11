Xavi Hernández, nou tècnic del Barcelona, es va estrenar a domicili en el seu primer partit fora de casa i va castigar un bon Vila-real en un partit de forces equilibrades en el qual els uns i els altres van controlar diferents fases de la trobada. L’empat que reflectia el marcador a tres minuts del final mostrava el que havia estat una trobada en el qual tots dos equips s’havien neutralitzat, però la reacció final del Barcelona va ser letal amb un gol salvador de Memphis i un penal de Coutinho ja en l’afegit per sentenciar.

El partit va ser trepidant en els seus minuts inicials amb una rematada de Abde que Rulli i el travesser van neutralitzar i una errada defensiva del Barcelona, que Danjuma no va aprofitar gràcies a la bona col·locació de Piqué, encara que la banqueta del Vila-real va reclamar insistentment penal per mans. Abans Parejo havia fet una entrada molt dura que els jugadors del Barça van demanar que fos expulsió. Memphis i Gavi també van fregar el gol. Amb només deu minuts de joc ja s’havien generat quatre ocasions de gol i abans dels vint, Memphis va fallar, només davant el porter, una altra clara ocasió.

Era un primer temps, intens i vibrant, en la qual els davanters arribaven amb una certa facilitat a l’àrea rival, encara que a mesura que el partit s’acostava al descans era el Vila-real el que més mal feia, sobretot amb la penetracions del local Pedraza per la banda esquerra. Les alternatives es mantenien per part de tots dos equips a mesura que avançava la primera part, encara que cada vegada més amb un control major per part de l’equip de Unai Emery que obligava el seu rival a intensificar el seu futbol defensiu.

La segona meitat va donar principi amb el 0-1 marcat per Frenkie De Jong després d’un centrada d’Alba en un acció en la qual va ser el VAR que va determinar que el gol era vàlid després d’haver estat anul·lat inicialment per fora de joc per l’assistent.

El punt va afluixar al Vila-real i va donar consistència al Barcelona, que en els minuts immediats a punt va ser capaç de jugar prop de la porteria de Rulli, sense dar opcions ofensives a l’equip local en una fase del joc que res tenia que amb la intensitat del primer període.

El partit no tenia el ritme de la primera meitat, però en una acció esporàdica, després d’un servei de banda, una pilota en profunditat va permetre Samu Chuwueze establir la igualada.

Després de l’empat, el conjunt local es va bolcar sobre la porteria visitant, va disposar de fins a tres opcions per a donar la volta al marcador sense permetre que el Barcelona s’acostés a la seva àrea. No obstant això, el Barcelona va ser capaç d’aprofitar les seves opcions quan millor estava el rival i Memphis en un bon contracop va avançar els de Xavi a dos minut pel final. Ja en l’afegit, Coutinho, de penal, sentenciava. D’aquesta manera solucionar una trobada que se’ls havia complicat i que va suposar la primera victòria a domicili en aquesta Lliga davant un rival que, malgrat estar a l’altura del conjunt català, va ser castigat.