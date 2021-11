«Tenim ganes que arribi el partit» deia l’inquilí de la banqueta del Costa Brava, Òscar Àlvarez, d’ençà de la sanció a Oriol Alsina. En una situació molt compromesa des de fa dies, el conjunt gironí visita aquesta tarda el Sevilla Atlètic, també necessitat. «Ens trobem en un moment molt delicat. Ara ja no podem anar més cap avall. Durant la setmana hem intentat treballar per trobar solucions al mal resultat de la darrera jornada. He vist els jugadors amb un pèl més d’intensitat i amb ganes de revertir la situació», explicava Álvarez. Si els gironins aconsegueixen conquerir l’estadi Jesús Navas superaran el filial sevillista a la classificació i suposarà una bona dosi de moral i confiança. Els tres punts significarien sumar-ne una desena i abandonar la darrera posició de la Lliga. Una tasca fàcil de dir però difícil d’assolir. «El Sevilla Atlètic és un equip molt jove format per alguns jugadors, encara, en edat juvenil. Van iniciar el curs malament, però amb el canvi d’entrenador que han sigut capaços d’empatar contra Nàstic o Andorra».

El Costa Brava no podrà comptar, per lesió, amb Ilyas Chaira, Borja Llarena, Antonio Romero i Calatrava pel partit d’aquesta tarda.